Контакт-центр для владельцев питомцев в Москве получил более 200 тыс. обращений

Специалисты отвечают на звонки круглосуточно и без выходных

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты контакт-центра для владельцев домашних животных в Москве получили более 200 тыс. звонков за полтора года его работы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В контакт-центр для владельцев домашних животных поступило уже более 200 тысяч звонков с момента его открытия в марте прошлого года. Операторы отвечают на звонки круглосуточно и без выходных. Москвичи могут обратиться по самым разным вопросам, например, проконсультироваться, как подготовить питомца к процедуре или какие документы нужны для участия в выставке", - говорится в сообщении.

Также по телефону можно получить информацию о работе узкопрофильных специалистов, которые специализируются на лечении отдельных систем и органов, а также редких питомцев и обратиться за экстренной помощью для вызова бригады ветеринарных врачей. "К питомцам в таких случаях специалисты приезжают на спецавтомобилях, оснащенных современным оборудованием. Это позволяет ветеринарам оказывать первую помощь, проводить клинико-диагностические обследования и даже несложные хирургические операции", - отмечается в публикации.

Уточняется, что в Москве работает 26 государственных ветеринарных клиник. Информация о них есть на странице проекта "Как стать суперхозяином". Записаться на прием можно онлайн на mos.ru, в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", а также через операторов контакт-центра по круглосуточному телефону: +7 495 612-04-25.