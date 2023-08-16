Кнайсль рассказала, что для нее рязанская деревня лучше Мальдив

Экс-глава МИД Австрии уточнила, что не проживает в Петрушово постоянно

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с ТАСС рассказала на русском языке, что для нее рязанская деревня Петрушово лучше, чем Мальдивы и Сейшелы.

Уже несколько недель экс-министр живет в Рязанской области, она приехала туда после Петербургского международного экономического форума.

"Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше", - сказала она, отвечая на вопрос о ее жизни в деревне.

Кнайсль уточнила, что не проживает в Петрушово постоянно. "Я не живу в Петрушово. Просто я арендовала там маленький домик, деревенский домик. Сейчас весь мир знает, где мой дом", - добавила экс-глава МИД Австрии.

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год.