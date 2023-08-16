Telegram грозит новый штраф за повторный отказ локализовать данные россиян

Дело об административном правонарушении передано судье

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы рассмотрит протокол на компанию Telegram Messenger Inc. за повторный отказ локализовать в России персональные данные российских пользователей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных) передано судье. Дата рассмотрения протокола еще не назначена" , - сказала представитель суда.

Компании грозит от 6 млн до 18 млн рублей штрафа.