В Москве с начала года выявили около 2 млн нарушений применения ремней безопасности

Также в городе зафиксировали свыше 677 тыс. нарушений, связанных с использованием телефона во время движения

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Столичная ГИБДД с начала года с помощью камер зафиксировала около 2 млн нарушений правил использования ремней безопасности на дорогах Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"За 7 месяцев текущего года сотрудниками управления столичной Госавтоинспекции выявлено более 2,5 млн нарушений правил применения ремней безопасности и использования водителем телефона во время управления транспортным средством. За указанный период посредством комплексов автоматической фотовидеофиксации и непосредственно сотрудниками ДПС было выявлено 1,9 млн административных нарушений, предусмотренных статьей 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов)", - говорится в сообщении.

Среди многочисленных факторов, отвлекающих внимание водителя от дороги, первое место занимает мобильный телефон.

"С начала года водители пренебрегли своей безопасностью, используя телефон во время движения автомобиля более 677 тыс. раз. Данные нарушения также были выявлены с помощью комплексов фотовидеофиксации и сотрудниками ДПС. Водители транспортных средств были привлечены к административной ответственности предусмотренной статьей 12.36.1 КоАП РФ (нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства)", - заключили в пресс-службе.