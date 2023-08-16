Кнайсль рассказала, что после летних каникул в рязанской деревне вернется в Ливан

Бывшая глава МИД Австрии сообщила, что проводит время в Рязанской области только летом

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила, что после каникул в Рязанской области планирует вернуться в Ливан.

"Я там [в Рязанской области] только летом. А потом возвращаюсь в Ливан. И многие думают, что сейчас я живу не в Ливане, а в России. Но моя жизнь уже в Ливане. Сейчас в России, в данный момент, только два чемодана. И две мои собаки", - сказала она.

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год. Уже несколько недель экс-министр живет в Рязанской области, она приехала туда после Петербургского международного экономического форума.