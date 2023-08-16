В Подмосковье более 50 целевиков пришли работать на "скорую" после медколледжа

Больше всего выпускников вышло на работу на Дмитровскую, Жуковскую и Коломенскую подстанции

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Более 50 выпускников Московского областного колледжа № 1 по целевому набору стали сотрудниками Московской областной станции скорой медицинской помощи в августе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Впервые на скорой помощи в Подмосковье реализовано заключение договоров о целевом обучении со студентами медколледжа. Прежде такая практика распространялась только на будущих врачей. 52 молодых сотрудника - 49 фельдшеров и три медсестры - после получения аккредитации начали работу в составе выездных бригад под руководством опытных коллег", - привели в пресс-службе слова главврача Московской областной скорой медицинской помощи Константина Маслова.

Больше всего целевиков вышло на работу на Дмитровскую, Жуковскую и Коломенскую подстанции - по шесть человек. Также молодые фельдшеры и медсестры вышли на работу на Серпуховскую, Каширскую, Ногинскую, Егорьевскую, Волоколамскую, Пушкинскую, Мытищинскую и другие подстанции.