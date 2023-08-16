Цукерберг может провести поединок с бойцом UFC вместо боя с Маском

Глава Meta ранее упрекнул Илона Маска в несерьезности намерений относительно поединка

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Глава корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг может принять участие в поединке с одним из бойцов UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) вместо боя с предпринимателем Илоном Маском. Об этом порталу TMZ Sports сообщил президент чемпионата Дэйна Уайт.

"Я с первого дня говорил, что Марк - очень серьезный парень. Он любит спорт и усердно тренируется. Я думаю, что он действительно настроен сразиться в UFC", - сказал Уайт.

Ранее Цукерберг заявил в своей социальной сети Threads (принадлежит Meta), что "сосредоточится на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту", упрекнув Маска в несерьезности намерений относительно поединка.

Владелец Tesla и SpaceX вызвал руководителя Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент принадлежащей Маску соцсети X. Маск сообщал, что поединок между ними может состояться на фоне "античного Рима", а также выступил с утверждением, что договорился с итальянскими властями об "эпическом месте" проведения боя. Позднее министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявил, что обсуждал с Маском "проведение благотворительной акции" за пределами Рима.