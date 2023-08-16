Большинство опрошенных россиян считают занятость лучшим способом избежать уныния

По данным ВЦИОМ, 40% респондентов считают, что иногда унывать можно

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Большинство российских граждан (55%) считают занятость лучшим способом избежать уныния. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Нет единого взгляда на уныние и среди россиян: 40% считают, что иногда унывать можно, это часть наших эмоций, а большинство (55%) считают, что нельзя давать себе унывать, лучший способ избежать уныния - заниматься делами", - говорится в результатах исследования.

С возрастом россияне чаще являются противниками уныния (37% среди 18-24-летних и 64% в группе старше 60 лет). Среди опрошенных в возрасте до 25 лет считают уныние нормальным 61%, это в два раза больше, чем у старшего поколения (28%). Время от времени в унынии пребывают больше половины опрошенных (60%), при этом 3% постоянно находятся в унынии, 12% - несколько раз в месяц и чаще, 45% - несколько раз в течение полугода и реже, никогда не бывают в унынии 38% респондентов.

Согласно результатам опроса, другим ощутимым фактором уныния является недовольство своим материальным положением. Всегда или часто пребывают в унынии 33% граждан с плохим материальным положением, что в три раза больше, чем доля унывающих опрошенных с хорошим материальным положением (11%).

По мнению россиян, основной причиной уныния становится неудовлетворенность какими-либо аспектами жизни, например, проблемы личного характера, семейные или бытовые (18% от числа тех, кто унывает), финансовые трудности (16%), сложности в работе (12%), собственное здоровье (11%), неудачи или стресс (по 5%), у молодых людей до 25 лет в учебе (13%). Не менее важными причинами такого состояния становятся внешние факторы: СВО (10%), политическая обстановка (8%), нестабильность, страх перед будущим (5%), рост цен (4%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6 августа 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.