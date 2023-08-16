Слуцкий направил в кабмин проект об учете трат семей на ипотеку при назначении соцвыплат

Как сообщил лидер ЛДПР, сейчас пособия назначаются только малообеспеченным семьям исходя из ежемесячных поступлений денег

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение в правительство РФ законопроект, предусматривающий, что при расчете социальных выплат семьям учитываются их реальные доходы и системные расходы на ипотеку и обучение детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе депутата.

"ЛДПР предлагает рассчитывать социальные выплаты семей с учетом их системных расходов на погашение ипотечного кредита, на обучение детей", - сказал ТАСС Слуцкий.

По его словам, сейчас пособия назначаются только малообеспеченным семьям исходя из ежемесячных поступлений денег. "Но часто бывает, что большая часть семейного бюджета уходит на выплату ипотеки на единственное жилье или оплату обучения детей", - отметил он.

Таким образом, продолжил политик, предлагаемые изменения будут учитывать реальные доходы семьи за вычетом расходов на оплату ипотечного кредита и обучения детей до 18 лет и до 24 лет, если ребенок получает высшее образование по очной форме обучения.