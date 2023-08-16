В Ингушетии более 70 военнослужащих-участников СВО получили земельные участки

Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что еще 195 военнослужащих, получивших ранения, получили материальную помощь в размере 100 тыс. рублей

МАГАС, 16 августа. /ТАСС/. Более 70 участников специальной военной операции (СВО) получили в Ингушетии земельные участки. Всего в регионе действуют более 20 мер поддержки для мобилизованных и их семей, сообщил ТАСС глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Членам семей указанных военнослужащих предоставляются бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства, в настоящее время земельные участки уже получили 73 военнослужащих, предусмотрены льготы по ЖКХ в размере 50%, предоставляется единовременная денежная выплата в размере по 100 тыс. рублей, в настоящее время ее получили 299 человек", - сказал Калиматов.

По его словам, еще 195 военнослужащим, получившим ранения в ходе участия в СВО, оказана материальная помощь по 100 тыс. рублей.

"В целях социальной поддержки семей участников специальной военной операции в Республике Ингушетия введено более 20 дополнительных мер социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, [а также] граждан, поступивших на военную службу по контракту и граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации", - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что в 2024 году власти Ингушетии намерены построить в республике первый реабилитационный центр для ветеранов боевых действий и ветеранов СВО, планируется, что учреждение будет рассчитано на 150 мест.