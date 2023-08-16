16 августа, 08:29

"Движение первых" открыло в региональных отделениях сбор корма для бездомных животных

Акция "Лапа помощи" стартует в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Липецке, Нижнем Новгороде и Казани

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" запустило акцию "Лапа помощи", в рамках которой в региональных отделениях движения будут принимать корма и лекарства для бездомных животных. Об этом сообщил председатель правления РДДМ Григорий Гуров.

"Участники движения регулярно поддерживают волонтерские проекты и сами становятся их авторами. Забота о братьях наших меньших воспитывает чуткость, отзывчивость, ответственное отношение и к себе, и к окружающим. Участники акции "Лапа помощи" организуют сбор кормов и лекарств, необходимых бездомным животным, окажут посильную помощь приютам. Этот проект станет доброй традицией движения и будет реализовываться на регулярной основе", - сказал Гуров, слова которого приводит пресс-служба движения.

Желающие принять участие в акции могут пожертвовать корм и лекарства для животных в региональных отделениях движения, их адреса можно найти на сайте. Акция стартует в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Липецке, Нижнем Новгороде и Казани. Присоединиться к ней может любой желающий. 

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