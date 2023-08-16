Музей Победы обновит выставку к 80-летию Курской битвы

Посетить экспозицию можно по бесплатному билету, получив его в кассе музея

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Выставку "Закат Цитадели" обновят в Музее Победы к 80-й годовщине победы в Курской битве, сообщили журналистам в пресс-службе музея.

"К 80-летию победы в Курской битве Музей Победы обновит выставку "Закат Цитадели". Экспозицию дополнят предметы, рассказывающие о строительстве Дороги мужества - железнодорожного пути Старый Оскол - Ржев, предназначенного для обеспечения перевозки грузов войск Воронежского фронта", - рассказали в пресс-службе.

В экспозицию вошли подлинные экспонаты из фондов Музея Победы, использовавшиеся при строительстве и ремонте железнодорожных путей. Первыми посетителями обновленной выставки 23 августа станут участники сражения Иван Андреевич Слухай, Мария Михайловна Рохлина, Василий Гаврилович Пронин, представители ветеранских и молодежных организаций.

Посетить выставку можно по бесплатному билету, получив его в кассе Музея Победы.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером выставки.

Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она также была одним из самых крупных столкновений вооруженных сил СССР и Германии. В ней участвовали около 4 млн человек с обеих сторон, более 10 тыс. танков и 11 тыс. самолетов. После этой битвы стратегическую инициативу перехватила антигитлеровская коалиция.