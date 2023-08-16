Месячный поток туристов из РФ в Японию вырос на 311% за год

При этом пока страну посещает меньше российских туристов, чем до начала пандемии

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Число граждан РФ, посетивших Японию в июле 2023 года, составило 3 200, увеличившись на 311% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда действовали ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует опубликованные статистические данные Японской национальной туристической организации.

Пока страну посещает меньше российских туристов, чем до начала пандемии. В июле текущего года их число оказался в три раза ниже по сравнению с июлем 2019 года.

Туристический поток в Японию постепенно восстанавливается. Так, в июле текущего года в страну въехали около 2,3 млн иностранцев - на 22,4% меньше, чем в июле 2019 года. В январе-феврале эта разница превышала 40%.

Увеличению потока иностранцев способствовало решение об отмене ограничения на въезд для индивидуальных туристов с 11 октября 2022 года и возобновление выдачи кратковременных виз. Еще одним положительным фактором является низкий курс иены по отношению к доллару США.

Число иностранных туристов в Японии неуклонно росло вплоть до 2019 года, когда был поставлен абсолютный рекорд (31,88 млн человек). В 2020 году власти ставили цель выйти на уровень 40 млн человек в связи с запланированной летней Олимпиадой в Токио, однако из-за пандемии эти планы не были выполнены.