Неделю финансовой грамотности на площадке МУФ в "Зарядье" посетили более 20 тыс. человек

Департамент финансов Москвы совместно с партнерами провел более 70 разнообразных мероприятий

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек стали гостями Недели финансовой грамотности, которая прошла с 5 по 11 августа на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в "Зарядье". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента финансов.

"Финансовое просвещение - важнейшая социальная миссия для Департамента финансов Москвы. Наша задача - показать жителям, как интересен и многогранен мир финансов, какие возможности открывают новые знания, дать импульс к дальнейшему самообразованию. Неделя финансовой грамотности собрала на своих площадках более 20 тыс. человек и стала просветительским праздником для всей семьи", - привели в пресс-службе слова руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой.

Просветительский марафон прошел с 5 по 11 августа в рамках Московского урбанистического форума на площадке в "Зарядье". Департамент финансов Москвы совместно с партнерами провел более 70 разнообразных мероприятий. Эксперты поделились с жителями полезными советами по таким темам, как управление личными финансами, планирование семейного бюджета, налогообложение, защита от мошенников, страхование, инвестирование, покупка жилья, защита прав потребителей.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.