Москалькова заявила, что МККК попросил на изучение книгу о преступлениях Украины

Речь идет о книге члена Общественной палаты Максима Григорьева "Украинские преступления против человечности (2022-2023)"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста попросил на изучение книгу председателя общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов и их пособников, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева "Украинские преступления против человечности (2022-2023)". Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции в ходе презентации книги.

"Мы встречались в последний раз с представителями Международного комитета Красного креста и я подробно рассказывала о том, что есть эти конкретные факты (о преступлениях киевского режима - прим. ТАСС) в семи разделах этой книги. Последний раздел - это хронология событий. Факты - это упрямая вещь, их нельзя игнорировать. Они попросили для изучения эту книгу", - сказала Москалькова.

Она отметила, что это первая книга, которая свидетельствует о реальных фактах грубого и масштабного нарушения прав человека. "В ней представлена масштабность ужаса неонацистов, с которым я и мой аппарат сталкиваемся каждый день. Каждый день к нам приходит огромное количество сообщений, связанных с тем, что люди стали жертвами обстрелов, извращенных методов нарушения права на жизнь, здоровье, нормальное существование человека", - подчеркнула она.

Также Москалькова сообщила, что в книге собрано 600 реальных показаний людей, которые свидетельствуют о масштабных нарушениях прав человека. "В книге показано, как люди используются в качестве живого щита, что запрещено международными нормами и правилами, случаи воспрепятствования эвакуации женщин и детей. Эти свидетельства получаем мы и направляем Максиму Сергеевичу Григорьеву, чтобы он с помощью своего инструментария смог донести до общественности, смог достучаться до сердец тех, кто поставил перед собой щит глухоты, немоты и непонимания", - подчеркнула Москалькова.

Кроме того, она добавила, что в книге показано, как оборудуются боевые позиции в жилых помещениях, в ней также описаны свидетельства пыток пленных. "Я встречалась с родителями, женами и самими ребятами, которые пережили эти страшные моменты пыток и насилия. Эта книга должна разбудить сердца тех, кто не верит в неонацизм, кто предает забвению право на историческую память", - заключила Москалькова.