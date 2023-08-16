Кравцов сообщил, что переход на единые учебники в школах пройдет в течение пяти лет

По словам министра просвещения, будут подготовлены государственные учебники по всем предметам

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Переход на единые государственные учебники в российских школах продлится в течение ближайших пяти лет, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Планомерно разрабатываются единые учебники по всем предметам. В соответствии с новым законом, права на них принадлежат государству. До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам, что позволит обеспечить качество, единство образовательного пространства. Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет", - сказал министр на республиканском августовском совещании работников образования и науки.

Кравцов напомнил, что уже разработан новый учебник для 10-11-х классов по истории России и всеобщей истории. По словам министра, учебник для 11-х классов доставят во все школы страны до 1 сентября.