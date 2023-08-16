В Югре около 5 тыс. семей участников СВО получат карту со скидками на товары и услуги

Обладатели карты смогут приобрести на территории региона продукты питания, одежду и обувь, лекарства, товары для детей и дома, зоотовары

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 августа. /ТАСС/. Социальный проект по выдаче специальной пластиковой карты со скидками на товары и услуги для участников специальной военной операции и их семей запущен в Ханты-Мансийском автономном округе. Карты планируется выдать почти 5 тыс. семей, сообщил журналистам председатель думы Югры Борис Хохряков.

"В Югре запущен социальный проект, в ходе которого участники получают специальную пластиковую карту. Сегодня в Нижневартовске мы вручаем первые такие региональные карты. Данный проект призван стать еще одним подспорьем для участников специальной военной операции и членов их семей. Мы планируем, что им будут охвачены около 5 тыс. югорских семей", - отметил Хохряков.

По его словам, обладатели карты могут приобретать по всему автономному округу продукты питания, одежду и обувь, лекарства, товары для детей и дома, зоотовары со скидкой. Он также добавил, что в настоящее время все карты уже развезены по территории Югры. Для ее получения необходимо иметь паспорт, справку из военного комиссариата, свидетельство о браке для супругов и свидетельство о рождении для детей (старше 18 лет).