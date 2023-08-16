В Новосибирске открылся семейный слет исторической реконструкции

Основная цель проекта - знакомство семей с культурной и исторической самобытностью народов России

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Более 30 семей из 14 регионов России стали участниками проекта "Сибирский оплот", посвященного исторической реконструкции. На мероприятии, которое пройдет в музее под открытым небом в Новосибирске с 16 по 20 августа, они смогут поучаствовать в тематических мастер-классах и лектории об истории России, сообщил ТАСС Михаил Орлов, руководитель дирекции сопровождения проектов Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

"Это досугово-образовательный проект. Участники смогут посетить мастер-классы по верховой езде, стрельбе из лука, плетению кольчуги, историческим танцам, изготовлению изделий из кожи, смогут поиграть в средневековые игры и углубиться в историю России во время лектория", - сказал Орлов.

Смена семейного лагеря проводится на территории музея под открытым небом Института археологии и этнографии в новосибирском Академгородке. Экспозиция музея включает в себя археологические памятники сибирских народов, собранные со всей Сибири, примеры русского деревянного зодчества. Чтобы попасть в проект, семьи приняли участие в конкурсе, для победы в котором нужно было написать эссе.

Из участников смены в самом начале формируются "исторические группы", которые отправляются в путешествие в прошлое, в русское Средневековье, где есть свои традиции, обычаи и ремесла. Итоговым, кульминационным делом станет большой праздник, где каждая группа "расскажет" о своем путешествии в прошлое, сдаст экзамен в дружину к князю, или в служилые люди, и получит рукописную грамоту с сургучной печатью о прохождении исторического квеста.

Как отметил Орлов, основная цель проекта - знакомство семей с культурной и исторической самобытностью народов России.

"Движение первых" было создано по инициативе президента РФ в июле 2022 года.