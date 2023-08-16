Участников экспедиции пересадили на судно "Профессор Молчанов"

АРХАНГЕЛЬСК, 16 августа. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" вернется в Архангельск 18 августа, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов.

"Михаил Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа (ЗФИ), сошел с мели 8 августа, остается в акватории ЗФИ. Участников экспедиции с "Михаила Сомова" пересадили на судно "Профессор Молчанов", оно подходит к Архангельску. "Сомова" ожидаем у приемного буя 18 августа", - сказал Ершов, добавив, что в настоящее время он идет вдоль Новой Земли.

Приемный буй - плавучий навигационный знак, обозначающий начало (входная точка) акватории порта Архангельск.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс подходил к завершению, полярная станция им. Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных. На борту "Михаила Сомова" находятся 34 члена экипажа, 8 вертолетчиков и 4 водолаза.