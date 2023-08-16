16 августа, 10:04

Ведущего дело Додона прокурора отстранили из-за недостаточного опыта

Такое решение было принято после вступления в силу поправок, требующих наличия четырехлетнего стажа

КИШИНЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Ведущий дело экс-президента Молдавии Игоря Додона прокурор Петр Ярмалюк был отстранен из-за недостаточного опыта работы в прокуратуре. Как объяснили в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры, такое решение было принято после вступления в силу поправок, требующих наличия четырехлетнего стажа.

"На момент вступления в силу данной поправки в Антикоррупционной прокуратуре работали десять прокуроров, делегированных из других прокуратур, из которых два прокурора имеют стаж работы менее четырех лет, в том числе Петр Ярмалюк. Генеральный прокурор отозвал указ о направлении на работу прокуроров, не соответствующих новым нормам", - уточняет пресс-служба.

Ранее адвокаты Додона требовали отвода Ярмалюка. В качестве доводов они приводили недостаточный опыт и компетенцию для таких резонансных дел.

Уголовное дело против Додона было возбуждено по статьям о пассивной коррупции, признании финансирования политической партии преступной организацией, предательстве родины и незаконном обогащении. Бывший глава государства все обвинения отрицает и связывает процесс с политическим преследованием. 

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