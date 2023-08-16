В пяти департаментах Франции ближайшие дни могут стать самыми жаркими за лето

По данным Meteo-France, температура может достичь 40 градусов

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Оранжевый (предпоследний) уровень климатической угрозы объявлен в пяти департаментах Франции на юго-востоке страны в связи с надвигающейся волной экстремальной жары, которая может стать самой мощной за лето.

По данным метеорологической службы Meteo-France, температура в департаментах Рона, Эн, Савойя, Верхняя Савойя и Изер может достичь 40 градусов в предстоящие выходные. В сообщении метеорологов отмечается, что из-за наступающей волны тепла ближайшие дни могут стать "самыми теплыми за лето 2023 года".

В условиях надвигающихся высоких температур метеорологи призывают французов не выходить без крайней необходимости на улицу в самые жаркие часы, пить больше воды, а также обращать внимание на наиболее чувствительных к погоде людей.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что почти половина департаментов республики находятся под угрозой пожаров из-за засухи.