Москалькова предложила считать многодетными семьи с тремя и более детьми

При этом нужно учитывать детей до 23 лет, если они учатся очно, отметила уполномоченный по правам человека в России

СОЛНЕЧНОГОРСК, 16 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает считать многодетными семьи, в которых воспитывается от трех детей, при этом нужно учитывать детей до 23 лет, если они учатся на очной форме обучения.

"К сожалению, у нас сегодня нет комплексного закона о многодетной семье. Действительно, несправедливо, когда многодетная семья считается, если в ней трое детей (это и мое предложение тоже к законодателям, правительству и президенту), но когда ребенок становится совершеннолетним, семья теряет статус многодетной и льготы. Это несправедливо, когда совершеннолетний ребенок учится и не вступил во взрослую жизнь", - сказала Москалькова на форуме "Территория смыслов".

Она добавила, что предложила увеличить возраст для учащихся по очной форме до 23 лет. "Мы направили это предложение в Минтруд. Министерство труда сегодня подготовило проект указа президента, и сегодня он находится на согласовании в правительстве. Очень надеемся, что он будет принят", - сказала Москалькова.