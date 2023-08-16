В Дмитрове в декабре сдадут школу на 1,1 тыс. мест

Учреждение будет с инженерным уклоном

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Школу на 1,1 тыс. мест сдадут в эксплуатацию в декабре в подмосковном Дмитрове, учебное заведение будет с инженерным уклоном. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Школу на 1,1 тыс. мест в микрорайоне №5 в Дмитрове сдадим в декабре этого года. Это самое большое образовательное учреждение в округе. Оно поможет разгрузить школы в трех больших районах города, особенно северное направление, которое быстро растет", - написал Воробьев.

Уже в начале следующего года в школе откроют 2-8 классы, а 1 сентября 2024 года - все классы с 1 по 11. Пока школа готова на 65%. На стройплощадке трудятся 200 рабочих - делают стены, перегородки, кровлю.

Школа с инженерным уклоном, дети будут углубленно изучать физику и информатику. "Мы как раз набирали команду из 35 педагогов. В основном это учителя из Дмитрова, но есть преподаватели и из других регионов. Реализуем в школе проекты "Кванториум" и "Открытый стадион", сделаем классы Роскосмоса и наладим сотрудничество с Университетом Дубна. В школе будут 2 спортзала, актовый зал на 400 мест, библиотека с читальным залом и IT- кабинет", - добавил Воробьев.