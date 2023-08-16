В Калифорнии более 5 тыс. актеров вышли на забастовку

По информации SAG-AFTRA, акция проходит , несмотря на жару и "небезопасные и враждебные условия, созданные NBCUniversal"

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Более 5 тыс. членов Американской федерации актеров телевидения и кино (SAG-AFTRA) вышли на забастовку у студии Universal в штате Калифорния. Об этом профсоюз сообщил на своем сайте.

"Более 5 тыс. человек откликнулись на призыв SAG-AFTRA выйти на забастовку у студии Universal в Калифорнии, несмотря на высокую температуру [воздуха] и небезопасные и враждебные условия, созданные NBCUniversal", - говорится в заявлении. На сайте профсоюза также отмечается, что к членам SAG-AFTRA присоединились представители профсоюза сценаристов Writers Guild of America.

Забастовка SAG-AFTRA, представляющей интересы примерно 160 тыс. актеров, началась 14 июля и фактически остановила все производство в киноиндустрии США. Актеры требуют увеличения зарплат и компенсаций переработок, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Ранее в связи с забастовкой актеров и сценаристов была перенесена на 15 января 2024 года церемония вручения телевизионной премии Emmy, которая должна была состояться в 75-й раз 18 сентября.