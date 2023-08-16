В Белгородской области для преподавателей введут ежедневные занятия по безопасности

В пресс-службе регионального правительства отметили, что всего будет обучено 13 700 педагогов до 1 сентября

БЕЛГОРОД, 16 августа. /ТАСС/. Педагоги детсадов и школ Белгородской области с 1 сентября будут ежедневно обучаться алгоритмам действий при эвакуации детей в случае пожара, артобстрела или обрушения здания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"С 1 сентября 2023 года занятия по безопасности будут проводиться ежедневно во всех детских садах и школах Белгородской области. Обучение педагогов будет проходить как на базе Белгородского института развития образования, так и непосредственно в муниципалитетах с выездом преподавателей института", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа "Организация педагогического сопровождения формирования знаний и навыков безопасного поведения воспитанников и обучающихся при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций" разработана по поручению губернатора региона Вячеслава Гладкова. Она состоит из трех частей: получение теоретических знаний (лекции), отработка практических навыков и итоговое тестирование. "Опытные преподаватели отработают со слушателями алгоритмы действий при эвакуации в случае пожара, артобстрела или обрушения здания, при появлении в здании вооруженного человека", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, будет отрабатываться оказание первой помощи при травмах живота, повреждении грудной клетки, обработка ран, наложение шин и другие меры помощи пострадавшим. До начала учебного года с педагогами также будет проведено несколько занятий по обеспечению безопасности детей. "Всего до 1 сентября 2023 года будет обучено 13 700 педагогов региона", - отметили в пресс-службе.