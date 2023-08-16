В Подмосковье подписали соглашение о создании образовательно-производственного центра

Общее количество студентов в первый год работы центра составит 450 человек

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Соглашение о создании и развитии в 2024 году образовательно-производственного центра подписали в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

"В рамках работы Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" прошло подписание соглашения о партнерстве в целях создания и развития в 2024 году образовательно-производственного центра "Машиностроение" на базе Мытищинского колледжа", - сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Отмечается, что подписание состоялось при участии группы компаний АО "Концерн "Калашникова", входящей в Российскую корпорацию "Ростех". В состав кластера вошли 12 учреждений и организаций, среди которых Мытищинский колледж, Физико-технический колледж, Луховицкий авиационный техникум, Егорьевский техникум, Ногинский колледж, Подольский колледж имени А. В. Никулина, Чеховский техникум.

Отраслевыми партнерами-работодателями стали АО "Концерн "Калашников", АО "Мытищинский машиностроительный завод"; АО "Техос" и ООО "СВОК", а также Союз "Мытищинская торгово-промышленная палата".

"Общее количество студентов в первый год работы центра составит 450 человек, во второй год 875 человек, в третий год - 1 300 человек. У студентов появятся дополнительные возможности проходить практическое обучение у ведущих работодателей отрасли с последующим трудоустройством", - добавила Каклюгина.