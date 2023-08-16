Match Group и Twitch могут оштрафовать за повторный отказ локализовать данные россиян

Им грозит до 18 млн рублей штрафа, сообщили в пресс-службе Мирового суда Москвы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мировой суд Москвы зарегистрировал административные протоколы в отношении Match Group и Twitch за повторное нарушение законодательства о хранении персональных данных граждан РФ на территории России. Им грозит до 18 млн рублей штрафа, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"В суд поступили административные протоколы в отношении Match Group LLC и Twitch Interactive, Inc. Даты судебных заседаний по ним пока не назначены", - сказала представитель суда.

Match Group и Twitch обвиняются в повторном нарушении требования о локализации данных российских пользователей на территории РФ (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Им грозят административные штрафы от 6 до 18 млн рублей каждой. Ранее эти компании уже были оштрафованы за нарушение этого закона.

Он обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России и осуществляют деятельность на территории страны.