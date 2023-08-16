В Москве подготовили к отопительному сезону более 90% жилых домов и соцучреждений

В общей сложности в городе подготовят свыше 74 тыс. объектов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) подготовили к осенне-зимнему периоду более 90% многоквартирных домов и социальных учреждений. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону вышла на финишную прямую, в настоящее время уже подготовлены более 90% жилых домов и социальных объектов. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - до 1 сентября", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что на особом контроле находится подготовка к зиме социальных объектов - школ, детских садов, больниц, поликлиник и других. Со стартом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь.

"Специалисты ПАО "МОЭК" завершают проверку городских тепловых сетей, это - более 17 тыс. км трубопроводов. С середины мая проводятся температурные и гидравлические испытания, которые позволяют выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - уточнил он.

Бирюков напомнил, что в общей сложности в столице будут подготовлены более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов.