В Новом Уренгое возведут школу искусств для более 1 тыс. детей

Строительство планируют закончить в 2025 году

ТАСС, 16 августа. Специалисты приступили к строительству новой четырехэтажной школы искусств на тысячу учеников в Новом Уренгое - крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В здании расположатся не только учебные классы, но и концертный зал на 300 зрителей, сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

"Здание общей площадью порядка 12 тыс. кв. м предназначено для обучения более тысячи детей. На четырех этажах запроектированы учебные классы живописи, музыки, теоретических и индивидуальных занятий, мастерские, студии, а также концертный зал на 300 посадочных мест, залы для театральных постановок и репетиционные помещения", - говорится в сообщении с уточнением, что на строительной площадке уже приступили к массовому погружению свай.

Также в школе будет оборудована многофункциональная студия для фото- и видеосъемки, звукозаписи. Кабинеты администрации сгруппируют в отдельный блок. В пресс-службе уточнили, что в новое здание переедут воспитанники и преподаватели из ДШИ №2. В планах строителей закончить все работы в 2025 году.

По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в регионе разработана программа развития школ искусств "Искусство - детям Ямала", по которой до 2026 года запланирована реновация пяти детских учреждений. Кроме того, новые творческие пространства появятся в Муравленко и Новом Уренгое.