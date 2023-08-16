В Челябинской области продлили прогноз неблагоприятных для рассеивания выбросов условий

Согласно требованиям законодательства, предприятия должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов

ЧЕЛЯБИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Прогноз о слабом ветре неблагоприятных направлений, который ожидали в шести городах Челябинской области с понедельника по среду, продлили до вечера пятницы, следует из материалов, опубликованных Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"До 19:00 (17:00 мск) 18 августа в Челябинске, Коркино, Аше, Карабаше, Сатке, Златоусте в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - сказано в материалах.

Уточняется, что предприятиям объявлено предупреждение. Согласно требованиям законодательства, они должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов.

Ранее сообщалось, что неблагоприятные условия прогнозируются с 19:00 (17:00 мск) 14 августа до 19:00 (17:00 мск) 16 августа в Челябинске, Коркино, Аше, Карабаше, Сатке, Златоусте.

16 августа, по данным пресс-службы Министерства экологии Челябинской области, в Челябинске было отмечено превышение разовой предельно допустимой концентрации вредных веществ (сероводород, аэрозольные частицы). Был усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида).