В ГД подготовили законопроект о признании афер против пожилых отягчающим обстоятельством

В 2021 году 17% киберпреступлений было совершено в отношении пенсионеров по старости, при этом по статье мошенничество 20% потерпевших - люди старше 60 лет

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") подготовил и направил на отзыв в правительство и Верховный суд РФ законопроект, которым предлагается считать мошенничество в отношении пожилых людей отягчающим обстоятельством. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Предлагается дополнить новым положением статью 63 Уголовного кодекса РФ, которая содержит перечень обстоятельств, отягчающих наказание.

В пояснительной записке приведены данные, согласно которым в 2021 году 17% киберпреступлений было совершено в отношении пенсионеров по старости, при этом по статье мошенничество (включая и кибермошенничество) 20% потерпевших - это люди старше 60 лет.

"В отдельных субъектах РФ количество преступлений, совершенных в отношении граждан пенсионного возраста, еще выше. Так, количество краж во Владимирской области, совершенных с использованием IT-технологий, увеличилось на 36,3%, мошенничеств - на 46,7%. Из общего количества таких преступлений 23% совершены в отношении пенсионеров по старости", - указал автор законопроекта.