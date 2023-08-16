Крупнейшая в ДНР шахта получила лицензию на обучение шахтерским профессиям

Запустить образовательные курсы предполагается перед Днем шахтера, который отмечается в последнее воскресенье августа, сообщили в министерства угля и энергетики республики

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Крупнейшая в Донецкой Народной Республике (ДНР) угледобывающая шахта "Комсомолец Донбасса" при поддержке региональных властей получила лицензию на обучение шахтерским специальностям. Запустить образовательные курсы предполагается перед Днем шахтера, который отмечается в последнее воскресенье августа, сообщается в Telegram-канале министерства угля и энергетики ДНР.

"В ГУП ДНР "Шахта Комсомолец Донбасса" завершаются подготовительные работы, составляются и утверждаются учебные программы - благодаря поддержке врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина предприятие получило лицензию на образовательную деятельность. Теперь у шахты появилась прекрасная возможность не только добывать и обогащать уголь, но и готовить специалистов по основным горным и техническим профессиям, что чрезвычайно важно в условиях нехватки квалифицированного персонала", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, в ближайшее время в учебном центре профессиональной квалификации начнется подготовка персонала практически по всем видам шахтерских профессий, переобучение и повышение уровня квалификации работников.

"В дальнейшем на шахте планируется расширить спектр образовательных услуг не только для работников, но и для всех желающих получить горные профессии. Приглашаем к нам трудоустроиться, обучение проведем за счет предприятия", - приводятся в сообщении слова врио директора "Комсомольца Донбасса" Сергея Чайки.

Крупнейшее угледобывающее предприятие "Комсомолец Донбасса" введено в эксплуатацию в декабре 1980 года. В июне на шахте открыли новую лаву на 980 тыс. тонн угля. По прогнозам, уголь в ней можно будет добывать 27 месяцев.