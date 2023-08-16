В Нижегородской области откажутся от работы регоператора после проблем с вывозом мусора

Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что Минэкологии запускает процедуру выбора нового регоператора для этой территории

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 августа. /ТАСС/. Нижегородская область откажется от услуг регионального оператора "Экостандарт" после проблем с вывозом мусора на севере региона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

"На рассмотрение межведомственной комиссии был вынесен вопрос о работе регоператора "Экостандарт". Основания для его лишения статуса регоператора подтверждены. До конца сентября компания дорабатывает в нашем регионе, в основном в зону ее обслуживания входит север области", - написал Никитин.

Он отметил, что Минэкологии запускает процедуру выбора нового регоператора для этой территории, которая объединяет в том числе Тонкино, Тоншаево, Шарангу, Шахунью, Урень, Варнавино. Сейчас в этих округах "Экостандарт" увеличил количество техники для вывоза мусора.

"В Воскресенском округе привлечены дополнительные силы и средства других компаний в рамках режима повышенной готовности. Работаем, держим ситуацию на контроле", - добавил губернатор.

Ранее Никитин сообщал, что в регионе обсудили проблему невывоза мусора на севере области - территории обслуживания регоператора "Экостандарт". Губернатор отмечал огромное количество жалоб от жителей.