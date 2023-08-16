В Белгороде намерены восстановить дом, поврежденный из-за схода авиационного боеприпаса

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что работы планируют завершить в сентябре 2023 года

БЕЛГОРОД, 16 августа. /ТАСС/. Все работы по восстановлению многоквартирного дома на улице Шаландина в Белгороде, который в апреле был частично поврежден в результате нештатного схода авиационного боеприпаса при полете самолета Су-34 ВКС РФ, завершатся в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Все работы по восстановлению завершатся в сентябре. Дополнительно по поручению главы региона в подъездах дома будет проведен косметический ремонт", - отметили в пресс-службе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 16 августа проинспектировал ход работ по восстановлению дома №15 на улице Шаландина. На текущий момент капитальный ремонт и утепление его фасада завершены, строители заканчивают восстановление кровли и благоустройство прилегающей территории.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва были повреждены четыре квартиры, в них уже проведен капремонт с учетом всех пожеланий собственников. "Пообщался с собственниками квартир. Вижу, что люди довольны. Сам дом значительно преобразился - разница колоссальная. Постараюсь в сентябре еще раз встретиться с жильцами, когда все работы будут завершены. Если при эксплуатации жилья и общих помещений будут возникать какие-то проблемы, то поможем их быстро решить через обращения в управляющую компанию, министерство ЖКХ или администрацию города", - цитирует пресс-служба губернатора.

Взрыв в Белгороде произошел вечером 20 апреля, на одной из центральных улиц города образовалась воронка радиусом порядка 20 м, пострадали три человека. Минобороны России позднее заявило, что 20 апреля около 22:15 при полете самолета Су-34 Воздушно-космических сил России над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате инцидента жертв нет, проводится расследование.