Москвичи активировали бесплатные велопоездки в городском прокате более 65 тыс. раз

Спецпредложение распространяется на все 10 тыс. велосипедов "Велобайка"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Более 65 тыс. раз москвичи активировали бесплатные велопоездки по безлимитным билетам "Единый" и картам москвича в этом сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.

"Спецпредложение распространяется на все 10 тыс. велосипедов "Велобайка". Время каждой бесплатной поездки - 30 минут, их количество в день неограниченно. Они доступны до конца действия вашего проездного или до конца велосезона. Их общее число зависит от категории абонемента: на 30 дней - 60 бесплатных велопоездок; на 90 дней - 180 бесплатных велопоездок; на 365 дней (билет "Единый") - 390 бесплатных велопоездок", - говорится в сообщении.