Глава Дагестана поручил оказать поддержку госпитализированным в Москву пострадавшим

Сергей Меликов также отметил, что необходимо взять на контроль условия их пребывания, размещение и питание сопровождающих

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил оказать поддержку 16 пострадавшим во время ЧП в пригороде Махачкалы, которых эвакуировали в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"Сергей Меликов поручил обеспечить поддержку, в том числе финансовую, пострадавших и их сопровождающих, которые транспортированы в медицинские центры Москвы", - говорится в сообщении.

Меликов добавил, что необходимо взять на контроль условия их пребывания в Москве, размещение и питание сопровождающих. Кроме того, нужно организовать их перелет обратно в республику после выздоровления.

О назначенном лечении

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России, медики назначили лечение пострадавшим, которых спецбортом МЧС доставили в Москву.

"Доставленным в федеральные центры пострадавшим из Дагестана проведены обследования и определена тактика лечения. Пострадавшие доставлены в НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России, Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России, НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава России, а также в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России и московские медицинские организации", - говорится в сообщении.

Пациентам оказывают необходимую высококвалифицированную медпомощь, добавили в пресс-службе.

Как сообщил замдиректора по инновационному развитию и международному сотрудничеству НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России Андрей Алексеев, в их центр поступил один пациент. "Молодой человек получил множественные осколочные ранения, так как находился вблизи от места взрыва. Сейчас он пока находится в отделении реанимации, ему проводится необходимое лечение, дополнительная диагностика, уже проведены первые перевязки, определена тактика его дальнейшего лечения", - приводит комментарий Алексеева пресс-служба Минздрава.

В Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России доставили девочку в стабильном тяжелом состоянии, рассказала директор медучреждения Елена Петряйкина. "Сейчас [ребенок] госпитализирован в отделение реанимации, где инициировано многопрофильное обследование и лечение. В настоящее время ребенку проводится фиксация по поводу перелома руки. Далее ребенок по мере динамического наблюдения невролога, челюстно-лицевого хирурга, нейрохирурга, других необходимых специалистов в рамках междисциплинарного подхода будет переведен в отделение травматологии, где продолжит обследование и лечение", - сказала Петряйкина, чей комментарий приводит пресс-служба.

Самолет Ил-76 МЧС России с 16 пострадавшими приземлился в Жуковском в 16 августа.