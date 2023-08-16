Вокруг Псковского кремля пройдет самый большой в истории города межнациональный хоровод

Цель "Хоровода дружбы" - укрепить взаимопонимание между народами, проживающими в регионе, изучить и сохранить их самобытные культурные традиции

ПСКОВ, 16 августа. /ТАСС/. Жители Псковской области при поддержке региональных властей проведут 22 августа, в День российского флага, самый масштабный в истории региона хоровод: участие в нем примут порядка 1,5 тыс. человек, в том числе национальные диаспоры. Взявшись за руки, они пройдут вокруг территории Псковского кремля, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Самый масштабный в истории Псковской области хоровод пройдет вокруг территории древнего кремля 22 августа. Проект "Хоровод дружбы" реализуется АНО "Время творить" - победителем регионального конкурса субсидий для социально ориентированных НКО - и приурочен к празднованию Дня государственного флага России. В этот день за руки возьмутся жители города, а также представители национальных диаспор, проживающих на территории Псковской области. Ориентировочно, в акции примут участие свыше 1,5 тыс. человек", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, участники хоровода пройдут по пешеходным дорожкам вокруг Псковского кремля в музыкальном сопровождении. В завершение на площадке в устье реки Псковы пройдет праздничный концерт с участием местных творческих коллективов. Цель "Хоровода дружбы" - укрепить взаимопонимание между народами, проживающими в Псковской области, изучить и сохранить их самобытные культурные традиции.

"Принять участие в акции смогут жители Пскова и районов области. Специальную заявку на участие в хороводе подавать не надо, присоединиться все желающие смогут непосредственно в день проведения акции. За час до начала мероприятия будут открыты пункты сбора. Их будет восемь. Основной - у надписи "Россия начинается здесь", - говорится в сообщении.

Поддержка малых народностей

Власти Псковской области в конце августа также проведут международный этнокультурный фестиваль малочисленного народа сето, который проживает на территории региона вблизи границы с Евросоюзом. Мероприятие соберет представителей и других финно-угорских народов из разных регионов России - вепсы, ижора и водь. Сето - малочисленная финно-угорская этническая группа, проживающая на территории Печорского района на границе с Эстонией. Народ сето имеет свой язык и исповедует православие, в Псковской области проживают около 200 представителей этого этноса.

"Международный этнокультурный фестиваль народа сето "Сетомаа. Семейные встречи" пройдет 28 августа в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Фестиваль проводится в праздник Успения Пресвятой Богородицы - главный праздник Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, крупнейшего центра духовной культуры на Северо-Западе России, который в этом году отмечает 550-летие", - отмечается в сообщении пресс-службы регионального правительства.

На территории музея-усадьбы пройдет традиционное шествие коллективов и участников фестиваля. Для гостей будет организована ярмарка ремесел, дегустация блюд национальной кухни и творческие мастер-классы.

"Международный этнокультурный фестиваль народа сето - это уникальная возможность познакомиться с традициями сето, услышать песни леело, своими глазами увидеть уникальные костюмы и украшения, ближе познакомиться с трудолюбивым и гостеприимным народом сето", - говорится в сообщении.