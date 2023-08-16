16 августа, 11:55

СМИ: умерла оперная певица Рената Скотто

Evening Standard/ Hulton Archive/ Getty Images
Рената Скотто, 1963 год
© Evening Standard/ Hulton Archive/ Getty Images

По информации Corriere della Sera, ей было 89 лет

РИМ, 16 августа. /ТАСС/. Итальянская оперная певица и обладательница одного из самых выдающихся сопрано XX века Рената Скотто ушла из жизни в США в возрасте 89 лет. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

По ее информации, Скотто умерла ночью в Нью-Йорке. Она дебютировала в 19 лет на сцене театра Габриэлло Кьябрера (в родном городе Савона) в опере "Травиата" Джузеппе Верди. Впоследствии Скотто выступала в разных театрах мира, включая театр "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке и лондонскую Королевскую оперу. В 1964 году она приезжала с гастролями в Москву, где выступала на сцене Большого театра.

После завершения оперной карьеры в 2002 году Скотто посвятила себя театральной режиссуре и преподаванию. 

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Италия
© Информационное агентство ТАСС
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