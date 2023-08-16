Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"

Соревнования проводились по 40 профессиям

МОСКВА, 16 августа./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей ежегодного городского конкурса "Московские мастера".

"Мастера Москвы, 25 раз провели конкурс (в этом году конкурс проводится 26-й раз) вместе с Конфедерацией предпринимателей и промышленников, с профсоюзами Москвы и, пожалуй, это за все годы самый масштабный [конкурс] и самый конкурентный год, который преодолеть было чрезвычайно сложно, но вы победили, поздравляю вас!", - сказал Собянин.

По его словам, Москва достойно проходит испытания во многом из-за того, что в столице работают "профессионалы, люди, которые умеют трудиться". "Когда говорят, что Москва - лучший город земли, многие подразумевают парки, скверы, дороги, транспорт, театры и так далее. Но на самом деле лучший город земли Москва, в первую очередь, потому что здесь живут такие замечательные люди. Хотел бы от имени москвичей поблагодарить вас за ваш труд, за ваши умения, за вашу любовь к профессии и к Москве. Поздравляю с победой!", - отметил Собянин.

В текущем году соревнования проводились по 40 профессиям. В них участвовали порядка 20 тыс. человек, представляющих свыше 1 тыс. 400 компаний и организаций Москвы - от малых предприятий до крупных брендов. Впервые были представлены такие профессии, как специалист по работе с молодежью и оператор дефектоскопной тележки.

Победителями и призерами конкурса "Московские мастера - 2023" стали 123 специалиста, из них 41 мастер занял первое место, 82 - второе и третье места. Самый молодой победитель конкурса - 20-летний программист Владислав Трушин (компания "МОСИТЛАБ"). Самый опытный лауреат - 70-летний слесарь-инструментальщик Александр Шанов ("Объединенная двигателестроительная корпорация"). Кроме того, Собянин наградил участников конкурса - представителей трудовых династий. Памятного приза - статуэтки "Каменный цветок" были удостоены три человека.

Целью конкурса является повышение престижа высококвалифицированного труда, развитие кадрового потенциала предприятий и организаций, популяризация нужных для города профессий, привлечение молодежи в реальный сектор экономики и учреждения социальной сферы. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, а также получают денежные гранты от правительства Москвы: за 1 место - 300 тыс. рублей; за 2 место - 200 тыс. рублей; за 3 место - 150 тыс. рублей.