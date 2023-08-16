16 августа, 12:06

Фадеев: обучать детей мигрантов русскому языку должны специально подготовленные педагоги

Глава СПЧ считает недопустимым, когда незнающие русский язык дети принимаются в российские школы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Детей мигрантов нужно обучать русскому языку в специальных центрах до поступления в школы и делать это должны специально подготовленные педагоги. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве.

Он пояснил, что считает недопустимым, когда незнающие русский язык дети принимаются в российские школы и напомнил о предложении СПЧ по созданию специальных центров для обучения языку.

"Нужны специальные центры, где бы этих детей обучали русскому языку как иностранному, и преподаватели должны быть соответствующие, которые знают, как это делать", - отметил Фадеев.

Глава СПЧ добавил, что обучать детей мигрантов скорее всего придется за государственный счет. 

Теги:
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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