Фестиваль "Хороводы России" в 2024 году охватит 150 городов

В текущем году в акции приняли участие жители около 100 городов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль "Хороводы России" в августе 2024 года планируют провести в 150 городах страны. В этом году 15 августа в акции приняли участие жители около 100 городов, организаторы намерены расширять масштабы акции и вовлеченность в нее людей, сообщил ТАСС исполнительный директор фестивального движения Владимир Шампаров.

"В следующем году мы планируем охватить "Хороводами России" 150 городов, так же 15 августа пройдет акция. В этом году 15 августа [в ней] приняли участие около 100 городов", - сказал Шампаров.

Объединяющей темой хороводов этого года была культура стран СНГ, Санкт-Петербург стал центральным городом акции как культурная столица СНГ 2023 года. В следующем году организаторы также выберут общую идею, объединяющую хороводы по России, придумают новые тематические акции.

Вчера, 15 августа хороводы собрали более 10 тыс. человек в 100 городах России, в том числе в Москве и Петербурге. В Санкт-Петербурге был проведен "великий соборный хоровод", который объединил около 2 тыс. человек, выстроившихся в семь кругов на Дворцовой площади. В Чите проводили "книжные хороводы", построенные на дарении друг другу различной литературы. В Москве хоровод прошел на ВДНХ вокруг фонтана "Дружба народов".

Фестивальное движение "Хороводы России" с 2017 года проводит масштабные хороводные акции на крупнейших площадках страны. За все время в мероприятиях "Хороводов России" приняли участие более 70 тыс. человек, более 180 творческих коллективов и фольклорных клубов.