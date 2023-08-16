Дети-сироты в Подмосковье смогут получить соцкарты для бесплатного проезда

Подать заявление на получение социальной карты можно с 1 сентября

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Более 17 тыс. детей-сирот в Московской области с сентября смогут получить социальные карты для бесплатного проезда на общественном транспорте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

"Уже в сентябре дети-сироты смогут воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте по социальной карте. Раньше приемные родители оплачивали проезд, собирали выписки и справки и получали компенсацию, теперь все будет максимально удобно и просто", - привели в пресс-службе слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

Как уточнили в министерстве, такой мерой поддержки в регионе смогут воспользоваться более 17 тыс. ребят. "Подать заявление на получение социальной карты можно с 1 сентября. Для проезда в общественном транспорте детям-сиротам и лицам из их числа, как и другим льготным категориям жителей региона, необходимо просто приложить социальную карту Московской области к валидатору", - добавили в пресс-службе.