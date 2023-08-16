Движение автобусов Геническ - Симферополь намерены возобновить 18 августа

Стоимость проезда будет варьироваться от 700 до 1,2 тыс. рублей

ГЕНИЧЕСК, 16 августа. /ТАСС/. Автобусное сообщение между Геническом Херсонской области и Симферополем в Крыму возобновится с пятницы, 18 августа, сообщил в среду в своем Telegram-канале Минтранс области.

"С 18 августа возобновится ежедневный автобусный маршрут Геническ - Джанкой - Симферополь. Отправление из Геническа в Симферополь - в 07:00, из Симферополя в Геническ - в 15:55", - говорится в сообщении.

Стоимость проезда от Геническа до Джанкоя - 700 рублей, от Геническа до Симферополя - 1,2 тыс. рублей.

В Херсонской области приняли решение с 12 августа приостановить движение автобусов из Геническа в Крым до восстановления Чонгарского моста, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ.

Украинские войска 6 августа нанесли удар по двум автомобильным мостам в Херсонской области. Обстрел Чонгарского моста и поселка Чонгар вели ракетами Storm Shadow. Вооруженные силы Украины взяли на себя ответственность за нанесенные повреждения. Сообщение с Крымом через АПП "Джанкой" приостановили.