В Самарской области из-за грозы, ливня и града объявили штормовое предупреждение

В регионе действует оранжевый уровень опасности

САМАРА, 16 августа. /ТАСС/. В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за ливня с грозами, града и шквалистого ветра. Об этом со ссылкой на "Приволжское УГМС" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Получено штормовое предупреждение: объявлен оранжевый уровень опасности. В ближайшие один-два часа местами по области ожидается комплекс метеорологических явлений: гроза, ливень, крупный град, шквал 18-23 м/с, локально - 25 м/с, с сохранением в первую половину ночи 17 августа", - говорится в сообщении.

Кроме того, в региональном ГУ МЧС предупредили о жаркой погоде в четверг. Местами по области температура поднимется до +30...+32 градусов, с 18-19 августа повсеместно - до +30...+35 градусов.