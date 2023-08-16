16 августа, 12:50

В Самарской области из-за грозы, ливня и града объявили штормовое предупреждение

В регионе действует оранжевый уровень опасности

САМАРА, 16 августа. /ТАСС/. В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за ливня с грозами, града и шквалистого ветра. Об этом со ссылкой на "Приволжское УГМС" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Получено штормовое предупреждение: объявлен оранжевый уровень опасности. В ближайшие один-два часа местами по области ожидается комплекс метеорологических явлений: гроза, ливень, крупный град, шквал 18-23 м/с, локально - 25 м/с, с сохранением в первую половину ночи 17 августа", - говорится в сообщении.

Кроме того, в региональном ГУ МЧС предупредили о жаркой погоде в четверг. Местами по области температура поднимется до +30...+32 градусов, с 18-19 августа повсеместно - до +30...+35 градусов. 

Теги:
РоссияСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация