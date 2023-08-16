Страны Балтии и Польша 28 августа обсудят вопрос закрытия границы с Белоруссией

Вопрос будет обсуждаться на уровне глав МВД, сообщили в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС, 16 августа. /ТАСС/. Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией, вопрос на уровне глав МВД обсудят 28 августа. Об этом сообщила журналистам министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"На техническом уровне идет подготовка схемы действий по закрытию границы. На политическом уровне 28 августа в Варшаве состоится координационное совещание глав МВД. Расставим все акценты в вопросе о том, как должны выглядеть наши синхронизированные действия", - сказала она.

Правительство Литвы приняло решение приостановить работу двух из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией. Премьер-министр Ингрида Шимоните назвала избыточной инфраструктуру КПП на белорусском направлении.

В начале августа президент Литвы Гитанас Науседа не исключил полного закрытия границы с Белоруссией из-за присутствия там ЧВК "Вагнер". По его мнению, прежде всего необходимо выработать алгоритмы того, что будет делаться в координации с Польшей и Латвией.