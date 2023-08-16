На месте ожесточенных боев на Курской дуге к 80-летию битвы отремонтировали памятники

На эти цели направили более 9 млн рублей

КУРСК, 16 августа. /ТАСС/. Два памятника, в том числе "Героям-артиллеристам", который является первым монументом воинской славы, открытым на месте сражения в годы Великой Отечественной войны в Курской области, а также мемориальный комплекс отремонтировали в Курской области к 80-летию победы в битве на Курской дуге, сообщил заместитель губернатора региона Виктор Карамышев.

"На ремонт трех памятников в этом году из областного бюджета было выделено более 9 млн рублей. Это очень важно - сохранить память о подвиге наших предков, отдать дань благодарности и уважения героям. Особенно приятно, что сегодня монумент "Тепловские высоты" посетили с экскурсией ребята из поселка Мангуш Донецкой Народной Республики", - цитирует пресс-служба правительства региона Карамышева.

К 80-летию победы в Курской битве отремонтировали два памятника, а также мемориальный комплекс, открытые в память о подвиге советских солдат в разные годы на месте ожесточенных сражений в Поныровском районе. Так, памятник "Героям-артиллеристам" установили в 1943 году в честь подвига бойцов, оборонявших Тепловские высоты и уничтоживших свыше 100 немецких танков. Здесь же похоронили капитана Георгия Игишева, получившего звание Героя Советского Союза, его батарея уничтожила 19 вражеских танков.

Памятник "Героям-саперам" также установили в 1943 году в честь подвигов солдат инженерных войск - 143 фашистских танка подорвались на минных полях, установленных советскими саперами. К юбилею победы в Курской битве здесь заменили тротуарное покрытие, установили новые плиты с именами бойцов, захороненных в братских могилах. Кроме того, обновили тротуарную плитку, провели штукатурные работы и нанесли граффити на мемориальном комплексе "Героям Северного фаса Курской дуги" в окрестностях сел Теплое и Ольховатка, где в 1943 году шли ожесточенные сражения, а стратегическая высота 274,5 м осталась для врага неприступной.

Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она также была одним из самых крупных столкновений вооруженных сил СССР и Германии. В ней участвовали около 4 млн человек с обеих сторон, более 10 тыс. танков и 11 тыс. самолетов. После этой битвы стратегическую инициативу перехватила антигитлеровская коалиция. В память о подвигах воинов 3-й гвардейской истребительной противотанковой артиллерийской бригады в 1943 году у села Теплое в Курской области установили монумент "Героям- артиллеристам".