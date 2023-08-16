16 августа, 15:32

В Херсонской области до 2025 года отремонтируют 48 объектов коммунальной инфраструктуры

Врио губернатора региона Владимир Сальдо подчеркнул, что соответствующая программа разработана совместно Фондом развития территорий и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства

ГЕНИЧЕСК, 16 августа. /ТАСС/. К 2025 году в Херсонской области буду восстановлены 48 объектов коммунальной инфраструктуры, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"До 2025 года в Херсонской области будут восстановлены или капитально отремонтированы 48 объектов коммунальной инфраструктуры, 150 километров инженерных сетей, 15 многоквартирных домов и четыре общественных пространства", - написал он в Telegram-канале.

Сальдо подчеркнул, что программа разработана совместно Фондом развития территорий и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация