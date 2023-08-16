В Херсонской области до 2025 года отремонтируют 48 объектов коммунальной инфраструктуры

Врио губернатора региона Владимир Сальдо подчеркнул, что соответствующая программа разработана совместно Фондом развития территорий и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства

ГЕНИЧЕСК, 16 августа. /ТАСС/. К 2025 году в Херсонской области буду восстановлены 48 объектов коммунальной инфраструктуры, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"До 2025 года в Херсонской области будут восстановлены или капитально отремонтированы 48 объектов коммунальной инфраструктуры, 150 километров инженерных сетей, 15 многоквартирных домов и четыре общественных пространства", - написал он в Telegram-канале.

Сальдо подчеркнул, что программа разработана совместно Фондом развития территорий и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.