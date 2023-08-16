"Единая Россия" оказала помощь военным в зоне СВО более чем на 8 млрд рублей

Как сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, с начала специальной военной операции было направлено более 72 тыс. тонн гуманитарного груза

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" с начала специальной военной операции (СВО) собрала более 8 млрд рублей на закупку спецтехники, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, которого цитирует пресс-служба правительства Омской области.

"За весь этот период было направлено более 72 тыс. тонн гуманитарного груза, собрано более 8 млрд рублей на закупку специальной техники для наших бойцов, для наших подразделений. Это транспорт, квадрокоптеры и прицелы, многие другие вещи, оборудование, которые помогают беречь наш личный состав, наших бойцов и приближают нашу победу", - цитирует пресс-служба Турчака, который находится в Омской области в рабочей поездке.

По его словам, региональное отделение "Единой России" вносит существенный вклад в оказание этой помощи. Так, из Омской области с начала СВО направили более 30 гуманитарных конвоев, включающих в себя 30 большегрузов, гуманитарную помощь, специальную технику и транспорт. В составе груза очередного гуманитарного конвоя из региона квадроциклы-вездеходы с прицепами, автомобили высокой проходимости УАЗ, грузовики ГАЗ, ЗИЛ, радиостанции и средства связи, а также школьный автобус и несколько сотен ранцев с наборами первоклассника для детей новых территорий.

"Омская область в годы Великой Отечественной войны являлась тыловым регионом, и сейчас история повторяется <...>. Мы стараемся каждую неделю отправлять одну-две фуры для обеспечения фронта и помощи новым регионам и Белгородской области. А еще этим занимаются волонтеры и бизнес, они отправляют большое количество грузов дополнительно", - сказал врио губернатора Виталий Хоценко.