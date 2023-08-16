16 августа, 13:04

Башкирия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария создали учебно-педагогический округ

В перспективе такие округа намерены создать по всей России

УФА, 16 августа. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве в рамках учебно-педагогического округа подписали в Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы в Уфе, в него также вошли Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

"Сегодня мы подписываем соглашение о создании учебно-педагогического округа, в рамках этого объединения педагогический вуз взаимодействует с регионами, оказывает им методическую поддержку. Мы создаем округ вместе с Республикой Башкортостан, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиками. В перспективе мы объединим все 89 субъектов Российской Федерации. Эта работа направлена на повышение качества образования и воспитания в нашей стране", - приводятся в сообщении слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

Подписи под документом поставили ректор башкирского педуниверситета и министры образования трех республик. Учебно-педагогический округ направлен на обеспечение единства образовательного пространства и совершенствование системы подготовки педагогических кадров.

"В рамках сотрудничества сторон будет идти работа по повышению качества подготовки педкадров, удовлетворению кадровой потребности в педагогах, в том числе путем целевого обучения. Другим направлением сотрудничества будет взаимодействие образовательных организаций и органов управления образованием, направленное на развитие системы образования, формирование содержания непрерывной подготовки и переподготовки педагогических кадров на основе диагностики дефицита педагогов", - добавили в пресс-службе.

В июне создан межрегиональный учебно-педагогический округ, в который вошли Вологодская, Костромская и Ярославская области. Центром округа стал Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского. Такие округа создадут по всей стране, в их состав должны входить органы управления образованием, региональные институты повышения квалификации, педагогические колледжи, психолого-педагогические классы. 

Теги:
РоссияКарачаево-ЧеркесияБашкортостанКабардино-Балкария
© Информационное агентство ТАСС
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