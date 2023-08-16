Военно-патриотическому центру на Ставрополье присвоили имя Героя России Шикина

В ближайшее время капитан гвардии посетит ВПЦ "Феникс", где на встрече с курсантами расскажет о себе, своей службе в ВС РФ, а также об участии в СВО

ПЯТИГОРСК, 16 августа. /ТАСС/. Военно-патриотическому центру (ВПЦ) "Феникс" на Ставрополье присвоено имя Героя России Максима Шикина, сообщается в социальных сетях центра.

"В рамках исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина об увековечивании памяти героев специальной военной операции в Ставропольском региональном отделении ДОСААФ России прошло собрание, на котором военно-патриотическому центру "Феникс" было присвоено имя Героя России Максима Игоревича Шикина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время капитан гвардии Максим Шикин посетит ВПЦ "Феникс", где на встрече с курсантами расскажет о себе, о своей службе в Вооруженных силах РФ, а также об участии в специальной военной операции.

Максим Шикин с 24 февраля 2022 года принимал участие в спецоперации на Украине. В ходе боевых столкновений с подразделениями ВСУ на начальном этапе этой операции обеспечил своими героическими действиями выполнение поставленной командованием задачи. Указом президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, Шикину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали "Золотая Звезда".

Продолжает служить в своей части. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, медалью "За отвагу". В июне 2022 года в Ставрополе на здании школы № 10 установлена памятная доска в честь Героя России.